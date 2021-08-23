Из-за наводнения в Теннеси погибли 22 человека. Еще около полсотни человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Рекордно сильные дожди ударили преимущественно по сельской местности, размыв дороги и повредив вышки сотовой связи и телефонные линии.

Стихия смыла дома с фундаментов, на фотографиях с места происшествия видно разбитые автомобили и разрушенные предприятия и жилые помещения. Многие граждане не знают, пережили ли их близкие беспрецедентное наводнение.

На платформе GoFundMe жители штата начали собирать средства на погребение погибших, среди которых 7-месячные близнецы, вырванных из рук отца потоком воды.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в субботу менее чем за 24 часа в округе Хамфрис выпало до 43 сантиметров дождя, что побило рекорд Теннесси по суточному количеству осадков.

По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, большинство пропавших без вести живут в районах, где вода поднялась быстрее всего. Их имена размещены на доске в окружном центре неотложной помощи.