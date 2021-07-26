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Индию накрыли наводнения и оползни: 159 человек погибли

Автор: Наталья Скороход

Индию накрыли сильные наводнения и оползни, вызванные сильными ливнями. В результате стихийного бедствия уже 159 человек погибли, а десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SBS.

В штате Махараштра погибло 149 человек, более 40 из них стали жертвами крупного оползня, обрушившегося на деревню Талие недалеко от Мумбаи. Еще

В результате наводнений десятки домов были разрушены за считанные минуты. начал снижаться.

Напомним, в Индии прошли сильные ливни. Они шли несколько дней и привели к жертвам и разрушениям.

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Индиястихийное бедствие