Індію накрили повені і зсуви: 159 людей загинули

У штаті Махараштра загинуло 149 осіб, понад 40 з них стали жертвами великого зсуву, що обрушився на село Таліє недалеко від Мумбаї. Ще Всього влада повідомила про 159 загиблих.

В результаті повеней десятки будинків були зруйновані за лічені хвилини. почав знижуватися.