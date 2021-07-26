RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Індію накрили повені і зсуви: 159 людей загинули

Автор: Наталья Скороход

Індію накрили сильні повені і зсуви, викликані сильними зливами. В результаті стихійного лиха вже 159 людей загинули, а десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SBS.

У штаті Махараштра загинуло 149 осіб, понад 40 з них стали жертвами великого зсуву, що обрушився на село Таліє недалеко від Мумбаї. Ще Всього влада повідомила про 159 загиблих.

В результаті повеней десятки будинків були зруйновані за лічені хвилини. почав знижуватися.

Нагадаємо, в Індії пройшли сильні зливи. Вони йшли кілька днів і призвели до жертв і руйнувань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індіястихийное бедствие