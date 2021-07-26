Індію накрили повені і зсуви: 159 людей загинули

Індію накрили сильні повені і зсуви, викликані сильними зливами. В результаті стихійного лиха вже 159 людей загинули, а десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SBS.
У штаті Махараштра загинуло 149 осіб, понад 40 з них стали жертвами великого зсуву, що обрушився на село Таліє недалеко від Мумбаї. Ще Всього влада повідомила про 159 загиблих.
В результаті повеней десятки будинків були зруйновані за лічені хвилини. почав знижуватися.
Нагадаємо, в Індії пройшли сильні зливи. Вони йшли кілька днів і призвели до жертв і руйнувань.