Индию накрыли самые сильные ливни за последние 40 лет. Погибли уже 125 человек

В индийском штате Махараштра прошел самый сильный дождь за последние четыре десятилетия. По всей стране из-за непогоды погибли уже 125 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ливни, которые идут уже несколько дней, серьезно повлияли на жизнь сотен тысяч людей. Крупные реки находятся под угрозой выхода из берегов.

В Талие, примерно в 180 км (110 милях) к юго-востоку от Мумбаи, число погибших выросло до 42. Обнаружили еще четыре тела после того, как оползни разрушили большинство домов в деревне.

"Около 40 человек все еще находятся в ловушке. Возможность спасти их живыми мала, поскольку они были в грязи более 36 часов", - сказал чиновник, который отказался назвать свое имя, поскольку он не уполномочен разговаривать со СМИ.

При этом в стране около 90 тысяч человек были спасены из районов, пострадавших от наводнения.