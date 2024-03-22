Індію чекають масштабні вибори. Експертка оцінила, чи зміниться її позиція щодо України

У квітні-травні цього року в Індії пройдуть наймасштабніші вибори. Голосуватимуть за новий парламент сотні мільйонів виборців.

Гриценко наголошує, що Індія є найбільшою демократією, виходячи з чисельності населення. І, на її думку, необхідно стежити за країною, яка динамічно розвивається в економічному та демографічному плані.

"З іншого боку, результат виборів можна назвати передбачуваним. Моді (премʼєр Індії Нарендра Моді, - ред.) та його партія займають дуже сильні позиції", - сказала експерт.

Вона зауважила, що за останні десять років Моді консолідував електорат, хоча місцями його політика неоднозначна.

"Я маю на увазі просування націоналістичної риторики, утиски мусульманської меншини і так далі. Це те, що намагається використовувати проти Моді Індійський національний конгрес (провідна опозиційна сила, - ред.) на чолі з Рахулом Ганді. Але опозиція лише стає на ноги, тому швидше за все Моді залишиться прем'єром", - розповіла вона.

Водночас Гриценко зауважила, що щодо російсько-української війни Індія зайняла нейтральну позицію.

"Індія зайняла найбільш прийнятну для себе позицію. Стратегічно більш правильну, ніж Китай, який став досить токсичним для світової спільноти з урахуванням конфронтації з США. А Індії, навпаки, вдається сидіти відразу на кількох стільцях. Вона і з американцями співпрацює, і з французами, і з Росією реалізує кілька проектів, у тому числі військово-технічних. Тому індійці триматимуться на певній дистанції від України", - зазначила головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Проте, на думку експерта, Індія, як партнер, цікава для України, дипломатія вже активізувалася, і потепління у відносинах теж виключати не варто. Можливо будуть інвестиції в окремі сфери, в енергетику та відновлення інфраструктури.

"Швидше за все, у нас буде більш інтенсивна співпраця. Тим більше що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скоро поїде до Індії. Якихось кардинальних зрушень не буде, але важливо зберігати послідовність у діях та розвивати дипломатію. Тоді ми зможемо розраховувати на більш прихильне ставлення до України", - додала вона.

Докладніше про ключові вибори 2024 року - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.