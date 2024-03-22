Індію чекають масштабні вибори. Експертка оцінила, чи зміниться її позиція щодо України
У квітні-травні цього року в Індії пройдуть наймасштабніші вибори. Голосуватимуть за новий парламент сотні мільйонів виборців.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.
Гриценко наголошує, що Індія є найбільшою демократією, виходячи з чисельності населення. І, на її думку, необхідно стежити за країною, яка динамічно розвивається в економічному та демографічному плані.
"З іншого боку, результат виборів можна назвати передбачуваним. Моді (премʼєр Індії Нарендра Моді, - ред.) та його партія займають дуже сильні позиції", - сказала експерт.
Вона зауважила, що за останні десять років Моді консолідував електорат, хоча місцями його політика неоднозначна.
"Я маю на увазі просування націоналістичної риторики, утиски мусульманської меншини і так далі. Це те, що намагається використовувати проти Моді Індійський національний конгрес (провідна опозиційна сила, - ред.) на чолі з Рахулом Ганді. Але опозиція лише стає на ноги, тому швидше за все Моді залишиться прем'єром", - розповіла вона.
Водночас Гриценко зауважила, що щодо російсько-української війни Індія зайняла нейтральну позицію.
"Індія зайняла найбільш прийнятну для себе позицію. Стратегічно більш правильну, ніж Китай, який став досить токсичним для світової спільноти з урахуванням конфронтації з США. А Індії, навпаки, вдається сидіти відразу на кількох стільцях. Вона і з американцями співпрацює, і з французами, і з Росією реалізує кілька проектів, у тому числі військово-технічних. Тому індійці триматимуться на певній дистанції від України", - зазначила головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Проте, на думку експерта, Індія, як партнер, цікава для України, дипломатія вже активізувалася, і потепління у відносинах теж виключати не варто. Можливо будуть інвестиції в окремі сфери, в енергетику та відновлення інфраструктури.
"Швидше за все, у нас буде більш інтенсивна співпраця. Тим більше що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скоро поїде до Індії. Якихось кардинальних зрушень не буде, але важливо зберігати послідовність у діях та розвивати дипломатію. Тоді ми зможемо розраховувати на більш прихильне ставлення до України", - додала вона.
Докладніше про ключові вибори 2024 року - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Позиція Індії щодо війни РФ проти України
Зауважимо, що Нью-Делі має тісні зв'язки із Москвою, які мінімально постраждали на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Індія вдало використовує західні санкції та закуповує здешевілу російську нафту. В свою чергу, країна-агресор масово вербує громадян Індії на війну в Україні.
Так, нещодавно ми розповідали, що в Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, в рамках якої їм пропонували вирушити до Росії працювати "помічниками" в армії, втім, потім примусово забирали на війну проти України.
Раніше повідомлялось, що державні нафтопереробні заводи Індії уникають контрактних поставок російської нафти через посилення санкцій США.
Водночас Індія після двомісячної перерви відновила імпорт російської нафти "Сокіл".
Нещодавно заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець заявила про те, що Індія є світовим представником Глобального Півдня і на рівні Китаю так само тісно співпрацює з Росією. За її словами, для того, щоб змінити цю ситуацію, потрібно шукати нові точки співпраці з Нью-Делі та надалі відновляти політичний діалог.
Детальніше про позицію Індії читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США".
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