Индию ждут масштабные выборы. Эксперт оценила, изменится ли ее позиция в отношении Украины

В апреле-мае этого года в Индии пройдут самые масштабные выборы. Голосовать за новый парламент будут сотни миллионов избирателей.

Гриценко отмечает, что Индия является крупнейшей демократией, исходя из численности населения. И, по ее мнению, необходимо следить за страной, которая динамично развивается в экономическом и демографическом плане.

"С другой стороны, результат выборов можно назвать предсказуемым. Моди (премьер Индии Нарендра Моди, - ред.) и его партия занимают очень сильные позиции", - сказала эксперт.

Она отметила, что за последние десять лет Моди консолидировал электорат, хотя местами его политика неоднозначна.

"Я имею в виду продвижение националистической риторики, притеснения мусульманского меньшинства и так далее. Это то, что пытается использовать против Моди Индийский национальный конгресс (ведущая оппозиционная сила, - ред.) во главе с Рахулом Ганди. Но оппозиция только становится на ноги, поэтому скорее всего Моди останется премьером", - рассказала она.

В то же время Гриценко отметила, что по российско-украинской войне Индия заняла нейтральную позицию.

"Индия заняла наиболее приемлемую для себя позицию. Стратегически более правильную, чем Китай, который стал достаточно токсичным для мирового сообщества с учетом конфронтации с США. А Индии, наоборот, удается сидеть сразу на нескольких стульях. Она и с американцами сотрудничает, и с французами, и с Россией реализует несколько проектов, в том числе военно-технических. Поэтому индийцы будут держаться на определенной дистанции от Украины", - отметила главный консультант Национального института стратегических исследований.

Однако, по мнению эксперта, Индия, как партнер, интересна для Украины, дипломатия уже активизировалась, и потепление в отношениях тоже исключать не стоит. Возможно будут инвестиции в отдельные сферы, в энергетику и восстановление инфраструктуры.

"Скорее всего, у нас будет более интенсивное сотрудничество. Тем более что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба скоро поедет в Индию. Каких-то кардинальных сдвигов не будет, но важно сохранять последовательность в действиях и развивать дипломатию. Тогда мы сможем рассчитывать на более благосклонное отношение к Украине", - добавила она.

Подробнее о ключевых выборах 2024 года можно узнать в материале РБК-Украина.