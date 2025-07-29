Індійський НПЗ скоротив переробку нафти після санкцій Євросоюзу, - Reuters

Nayara скорочує переробку

За даними джерел, Nayara Energy знизила завантаження свого заводу у Вадінарі до 70-80% після введення санкцій ЄС 18 липня. Причина - складнощі з експортом нафтопродуктів і брак ємностей для зберігання палива.

Раніше НПЗ стабільно працював на рівні понад 100% потужності. Однак у липні щонайменше два танкери відмовилися від навантаження, а один із російською нафтою був перенаправлений в інший порт.

Проблеми з експортом і партнерами

Зазвичай Nayara експортує понад 4 млн барелів перероблених продуктів на місяць, включно з дизелем, бензином, авіагазом і нафтою. Але після санкцій трейдери почали уникати роботи з її паливом.

Компанія належить структурам, пов'язаним із Росією, включно з "Роснефтью", і залишається одним із найбільших переробників російської нафти в Індії. На частку Nayara припадає близько 8% від загальної переробної потужності країни в 5,2 млн барелів на добу.

Кадрові та юридичні зміни

На тлі санкційного тиску Nayara змінила керівника. Генерального директора Алессандро дес Дорідеса замінив Сергій Денисов, який раніше обіймав посаду директора з розвитку компанії.

Крім того, компанія подала позов проти Microsoft через припинення сервісів американською корпорацією.

Політичний та економічний контекст

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється морем, після початку повномасштабної агресії РФ проти України. Однак нові санкції ЄС ускладнюють логістику і впливають на стійкість переробки нафти в країнах-партнерах.

Джерела в галузі кажуть, що ситуація може погіршитися, якщо експортні канали Nayara не будуть відновлені. Компанію очікують подальші ризики, зокрема з боку міжнародних постачальників програмного забезпечення та фінансових послуг.