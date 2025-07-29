Индийский НПЗ сократил переработку нефти после санкций Евросоюза, - Reuters

Санкции, введенные Евросоюзом против российской энергетики, вынудили индийскую компанию Nayara Energy снизить мощность переработки нефти. Речь идет о крупнейшем частном нефтеперерабатывающем заводе Индии, частично контролируемом "Роснефтью".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников, Nayara Energy снизила загрузку своего завода в Вадинаре до 70-80% после введения санкций ЕС 18 июля. Причина – сложности с экспортом нефтепродуктов и нехватка емкостей для хранения топлива.
Ранее НПЗ стабильно работал на уровне свыше 100% мощности. Однако в июле как минимум два танкера отказались от погрузки, а один с российской нефтью был перенаправлен в другой порт.
Обычно Nayara экспортирует более 4 млн баррелей переработанных продуктов в месяц, включая дизель, бензин, авиакеросин и нафту. Но после санкций трейдеры начали избегать работы с ее топливом.
Компания принадлежит структурам, связанным с Россией, включая "Роснефть", и остается одним из крупнейших переработчиков российской нефти в Индии. На долю Nayara приходится около 8% от общей перерабатывающей мощности страны в 5,2 млн баррелей в сутки.
На фоне санкционного давления Nayara сменила руководителя. Генерального директора Алессандро дес Доридеса заменил Сергей Денисов, ранее занимавший должность директора по развитию компании.
Кроме того, компания подала иск против Microsoft из-за приостановки сервисов американской корпорацией.
Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем, после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Однако новые санкции ЕС усложняют логистику и влияют на устойчивость переработки нефти в странах-партнерах.
Источники в отрасли говорят, что ситуация может ухудшиться, если экспортные каналы Nayara не будут восстановлены. Компанию ожидают дальнейшие риски, в том числе со стороны международных поставщиков программного обеспечения и финансовых услуг.
Напомним президент США Дональд Трамп неожиданно сократил срок ультиматума для Москвы по прекращению войны против Украины. Новые санкции предусматривают 100% пошлины на покупателей, в том числе Индию.
Три страны Персидского залива обладают избыточными мощностями по добыче нефти и смогут быстро заместить российское сырье.
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