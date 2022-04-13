ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Индийский IT-гигант Infosys выводит свой бизнес из России

Новина українською →
Москва, Среда 13 апреля 2022 15:49
Индийский IT-гигант Infosys выводит свой бизнес из России Фото: Infosys выводит свой бизнес из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийский гигант программного обеспечения Infosys заявил, что выводит свой бизнес из России. Компания рассматривает альтернативные варианты на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее несколько других глобальных игроков в области ИТ и программного обеспечения, включая Oracle Corp и SAP SE, либо приостановили, либо приостановили все операции в России.

Infosys Limited - индийская транснациональная компания, которая предоставляет услуги бизнес-консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.

В августа 2021 года Infosys стала четвертой индийской компанией, рыночная капитализация которой превысила 100 млрд долларов

Infosys является второй по величине индийской ИТ-компанией после Tata Consultancy Services по доходам в 2020 году и 602-й крупнейшей публичной компанией в мире.

Infosys предоставляет услуги по разработке, обслуживанию и независимой проверке программного обеспечения компаниям из финансовой, страховой, производственной и других областей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России