Індійський IT-гігант Infosys виводить свій бізнес з Росії

Індійський гігант програмного забезпечення Infosys заявив, що виводить свій бізнес з Росії. Компанія розглядає альтернативні варіанти на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше кілька інших глобальних гравців в області ІТ і програмного забезпечення, включаючи Oracle Corp і SAP SE, або призупинили, або призупинили всі операції в Росії.

Infosys Limited - індійська транснаціональна компанія, яка надає послуги бізнес-консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу.

У серпні 2021 року Infosys стала четвертою індійською компанією, ринкова капіталізація якої перевищила 100 млрд доларів

Infosys є другою за величиною індійською ІТ-компанією після Tata Consultancy Services за доходами в 2020 році і 602-ю найбільшою публічною компанією в світі.

Infosys надає послуги з розробки, обслуговування та незалежної перевірки програмного забезпечення компаніям з фінансової, страхової, виробничої та інших областей.