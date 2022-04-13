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Індійський IT-гігант Infosys виводить свій бізнес з Росії

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Москва, Середа 13 квітня 2022 15:49
Індійський IT-гігант Infosys виводить свій бізнес з Росії Фото: Infosys виводить свій бізнес з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індійський гігант програмного забезпечення Infosys заявив, що виводить свій бізнес з Росії. Компанія розглядає альтернативні варіанти на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше кілька інших глобальних гравців в області ІТ і програмного забезпечення, включаючи Oracle Corp і SAP SE, або призупинили, або призупинили всі операції в Росії.

Infosys Limited - індійська транснаціональна компанія, яка надає послуги бізнес-консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу.

У серпні 2021 року Infosys стала четвертою індійською компанією, ринкова капіталізація якої перевищила 100 млрд доларів

Infosys є другою за величиною індійською ІТ-компанією після Tata Consultancy Services за доходами в 2020 році і 602-ю найбільшою публічною компанією в світі.

Infosys надає послуги з розробки, обслуговування та незалежної перевірки програмного забезпечення компаніям з фінансової, страхової, виробничої та інших областей.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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