"Індійський фільм на кордоні". Прикордонники затримали групу іноземців на Закарпатті

За даними ДПСУ, прикордонників Чопського загону попередили про можливу появу порушників кордону. Після чого, у вказаний район направили наряд з розшуковими собаками та безпілотником.

В результаті операції за 700 метрів від кордону Словаччини виявили сімох іноземців - громадян Індії, які прибули в Україну законним шляхом для навчання.

"Та, схоже, тепер вони вивчатимуть тільки закони", - наголосили прикордонники.

"Індійський фільм" на українському кордоні", - підписали відео в прикордонній службі.

Виїзд з України

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила 8 листопада до 14 лютого 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Крім того, накладено заборону на їхній виїзд за кордон. Щоправда, виїхати можуть ті з чоловіків, які мають відстрочку (за певних умов), або ті, хто не підлягає мобілізації.

Щодо жінок, дітей та хлопців до 18 років - виїзд за межі України для них відкритий, крім мобілізованих представниць жіночої статі.

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