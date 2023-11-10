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"Индийский фильм на границе". Пограничники задержали группу иностранцев на Закарпатье

Фото: пограничники задержали иностранцев в Закарпатье (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники на Закарпатье задержали семерых граждан Индии за незаконное пересечение границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГНСУ, пограничников Чопского отряда предупредили о возможном появлении нарушителей границы. После чего в указанный район направили наряд с розыскными собаками и беспилотником.

В результате операции в 700 метрах от границы Словакии обнаружили семерых иностранцев - граждан Индии, прибывших в Украину законным путем для обучения.

"Да, похоже, теперь они будут изучать только законы", - подчеркнули пограничники.

"Индийский фильм" на украинской границе", - подписали видео в пограничной службе.

Выезд из Украины

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила 8 ноября до 14 февраля 2024, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

Кроме того, наложен запрет на их выезд за границу. Правда, уехать могут те из мужчин, которые имеют отсрочку (при определенных условиях) или те, кто не подлежит мобилизации.

Относительно женщин, детей и парней до 18 лет - выезд за пределы Украины для них открыт, кроме мобилизованных представительниц женского пола.

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