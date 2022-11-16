Індійські НПЗ побоюються купувати російську нафту через санкції ЄС, - Reuters

За даними видання, китайські нафтопереробні заводи почали скорочувати імпорт російської нафти з наступного місяця.

Азіатські гіганти, два з трьох найбільших світових імпортерів, стали найбільшими покупцями Росії після того, як Захід почав уникати російської нафти після початку війни проти України.

Скорочення обсягів закупівель обома країнами призведе до того, що Росія шукатиме альтернативних покупців, що потенційно може призвести до зниження цін, навіть якщо ці нові покупці навряд чи приєднаються до плану "Великої сімки" щодо обмеження цін на російську нафту.

Reliance Industries Ltd, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу та великий замовник у Росії, ще не розмістила замовлення на російську нафту після 5 грудня, повідомили два джерела, знайомі з планами закупівель нафтопереробного підприємства.

За їхніми словами, так само вчинила і державна Bharat Petroleum Corp.

Згідно з джерелами, Reliance обережно ставиться до реакції іноземних банків з огляду на її залежність від західної фінансової системи та продажу нафтопродуктів за кордоном.

"З механізмом обмеження пов'язано дуже багато невизначеностей. Ми не знаємо, яким може бути механізм оплати і яким може бути рівень обмеження", - сказало джерело на одному з державних нафтопереробних заводів.

Тим не менш, індійська нафтова корпорація, найбільший нафтопереробний завод країни, розмістила замовлення на російські вантажі, у тому числі на відвантаження деяких партій після 5 грудня, в рамках термінових та спотових угод, повідомило одне із джерел.

Навпаки, приватний нафтопереробний завод Nayara Energy, контрольний пакет акцій якого належить російським компаніям, планує продовжити імпорт російської нафти, повідомили джерела, поінформовані про закупівлю сирої нафти.

Після того, як західні санкції були введені проти Росії та "Роснефти", якій належить близько 49% Nayara, більшість іноземних банків припинили роботу з Nayara, залишивши нафтопереробнику операції через індійські банки.