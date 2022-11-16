Индийские НПЗ опасаются покупать российскую нефть из-за санкций ЕС, - Reuters

По данным издания, китайские нефтеперерабатывающие заводы уже начали сокращать импорт российской нефти со следующего месяца.

Азиатские гиганты, два из трех крупнейших мировых импортеров, стали крупнейшими покупателями России после того, как Запад стал избегать российской нефти после начала войны против Украины.

Сокращение объемов закупок обеими странами приведет к тому, что Россия будет искать альтернативных покупателей, что потенциально может привести к снижению цен, даже если эти новые покупатели вряд ли присоединятся к плану "Большой семерки" по ограничению цен на российскую нефть.

Reliance Industries Ltd, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса и крупный заказчик в России, еще не разместила заказы на российскую нефть после 5 декабря, сообщили два источника, знакомых с планами закупок нефтеперерабатывающего предприятия.

По их словам, так же поступила и государственная Bharat Petroleum Corp.

Согласно источникам, Reliance осторожно относится к реакции иностранных банков, учитывая ее зависимость от западной финансовой системы и продажи нефтепродуктов за рубежом.

"С механизмом ограничения связано слишком много неопределенностей. Мы не знаем, каким может быть механизм оплаты и каким может быть уровень ограничения", - сказал источник на одном из государственных нефтеперерабатывающих заводов.

Тем не менее, индийская нефтяная корпорация, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, разместила заказы на российские грузы, в том числе на отгрузку некоторых партий после 5 декабря, в рамках срочных и спотовых сделок, сообщил один из источников.

Напротив, частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, планирует продолжить импорт российской нефти, сообщили источники, осведомленные о закупках сырой нефти.

После того, как западные санкции были введены против России и "Роснефти", которой принадлежит около 49% Nayara, большинство иностранных банков прекратили работу с Nayara, оставив нефтепереработчику операции через индийские банки.