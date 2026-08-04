Індійське вантажне судно затонуло біля берегів Ємену після влучання снаряда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра судноплавства Індії Сарбананди Соновала.

Інцидент стався неподалік від територіальних вод Ємену. Індійське судно MSV Faize Noore Oliya уразили снарядом, після чого воно перекинулося й пішло під воду.

"Індія рішуче засуджує цю провокаційну атаку на беззахисне механізоване вітрильне судно. Безпека наших громадян - наш найвищий пріоритет. Я з полегшенням повідомляю, що всі 14 моряків, включаючи 12 індійців, були благополучно врятовані береговою охороною Ємену та доставлені до порту Моха", - зазначив Соновал.

Він також доручив Генеральному управлінню морської адміністрації вжити негайних заходів для захисту моряків у регіоні та надати екіпажу необхідну допомогу.