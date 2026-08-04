ua en ru
Вт, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Індійське вантажне судно затонуло біля берегів Ємену після влучання снаряда

21:31 04.08.2026 Вт
1 хв
Всі члени екіпажу були врятовані єменською береговою охороною
aimg Валерій Ульяненко
Індійське вантажне судно затонуло біля берегів Ємену після влучання снаряда Фото: судно MSV Faize Noore Oliya (x.com/maagulf)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Біля берегів Ємену внаслідок влучання снаряда перекинулося та затонуло індійське вантажне судно. Усіх 14 членів екіпажу вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра судноплавства Індії Сарбананди Соновала.

Інцидент стався неподалік від територіальних вод Ємену. Індійське судно MSV Faize Noore Oliya уразили снарядом, після чого воно перекинулося й пішло під воду.

"Індія рішуче засуджує цю провокаційну атаку на беззахисне механізоване вітрильне судно. Безпека наших громадян - наш найвищий пріоритет. Я з полегшенням повідомляю, що всі 14 моряків, включаючи 12 індійців, були благополучно врятовані береговою охороною Ємену та доставлені до порту Моха", - зазначив Соновал.

Він також доручив Генеральному управлінню морської адміністрації вжити негайних заходів для захисту моряків у регіоні та надати екіпажу необхідну допомогу.

Нагадаємо, єменські хусити розглядають можливість запровадження зборів для комерційних суден, які проходять через південну частину Червоного моря.

Зазначимо, 20 липня підтримуване Іраном угруповання хуситів оголосило про морську блокаду Саудівської Аравії. За словами бойовиків, це стало відповіддю на багаторічну блокаду Ємену.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ємен Індія
Новини
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України