Нафтопереробна компанія Індії хоче майже вдвічі збільшити переробку нафти із РФ

Індійська нафтопереробна компанія Chennai Petroleum має намір майже вдвічі збільшити перероблення російської нафти у поточному фінансовому році, що розпочався у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника компанії Кумара Агравала, яку приводить Reuters.

Минулого фінансового року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії.

"У 2023/24 році компанія має намір задовольнити 20-25% своїх потреб у нафті за рахунок постачання з Росії. Компанія купує російську нафту за спотовими угодами", - сказав Агравала.

Chennai Petroleum, дочірня компанія Indian Oil Corp, управляє нафтопереробним заводом Маналі потужністю 210 000 барелів на добу в штаті Тамілнад.

За словами Агравала, минулого фінансового року він переробив близько 1,4 млн тонн або 28 000 барелів на добу російської нафти, що еквівалентно приблизно 13% від загального обсягу перероблення сирої нафти. У березневому кварталі компанія переробила 500 000 тонн або близько 41 000 барелів на добу російської нафти, що становить близько 22% загального обсягу перероблення сирої нафти.

Агравала сказав, що Chennai Petroleum продовжить купувати російську нафту, навіть якщо ціна буде вищою за встановлену межу в 60 доларів за барель, за умови відсутності юридичних перешкод або перешкод для дотримання нормативних вимог.