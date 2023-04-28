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Нафтопереробна компанія Індії хоче майже вдвічі збільшити переробку нафти із РФ

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Індія, П'ятниця 28 квітня 2023 19:20
Нафтопереробна компанія Індії хоче майже вдвічі збільшити переробку нафти із РФ Фото: Нафта (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Індійська нафтопереробна компанія Chennai Petroleum має намір майже вдвічі збільшити перероблення російської нафти у поточному фінансовому році, що розпочався у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника компанії Кумара Агравала, яку приводить Reuters.

Минулого фінансового року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії.

"У 2023/24 році компанія має намір задовольнити 20-25% своїх потреб у нафті за рахунок постачання з Росії. Компанія купує російську нафту за спотовими угодами", - сказав Агравала.

Chennai Petroleum, дочірня компанія Indian Oil Corp, управляє нафтопереробним заводом Маналі потужністю 210 000 барелів на добу в штаті Тамілнад.

За словами Агравала, минулого фінансового року він переробив близько 1,4 млн тонн або 28 000 барелів на добу російської нафти, що еквівалентно приблизно 13% від загального обсягу перероблення сирої нафти. У березневому кварталі компанія переробила 500 000 тонн або близько 41 000 барелів на добу російської нафти, що становить близько 22% загального обсягу перероблення сирої нафти.

Агравала сказав, що Chennai Petroleum продовжить купувати російську нафту, навіть якщо ціна буде вищою за встановлену межу в 60 доларів за барель, за умови відсутності юридичних перешкод або перешкод для дотримання нормативних вимог.

Нагадаємо, що російська нафта, як і раніше, надходить до країн Європейського Союзу, але тільки через дизельне пальне з Індії.

Індійські компанії іноді стикаються із затримками в оплаті російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель, встановленою країнами ЄС, G7 та Австралією.

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