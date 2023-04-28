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Нефтеперерабатывающая компания Индии хочет почти вдвое увеличить переработку нефти из РФ

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Индия, Пятница 28 апреля 2023 19:20
Нефтеперерабатывающая компания Индии хочет почти вдвое увеличить переработку нефти из РФ Фото: Нефть (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Индийская нефтеперерабатывающая компания Chennai Petroleum намерена почти вдвое увеличить переработку российской нефти в текущем финансовом году, начавшемся в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя компании Кумара Агравала, которое приводит Reuters.

В прошлом финансовом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

"В 2023/24 году компания намерена удовлетворить 20-25% своих потребностей в нефти за счет поставок из России. Компания покупает российскую нефть по спотовым соглашениям", - сказал Агравала.

Chennai Petroleum, дочерняя компания Indian Oil Corp, управляет нефтеперерабатывающим заводом Манали мощностью 210 000 баррелей в сутки в штате Тамилнад.

По словам Агравала, в прошлом финансовом году он переработал около 1,4 млн. тонн или 28 000 баррелей в сутки российской нефти, что эквивалентно примерно 13% от общего объема переработки сырой нефти. В мартовском квартале компания переработала 500 000 тонн или около 41 000 баррелей в сутки российской нефти, что составляет около 22% от общего объема переработки сырой нефти.

Агравала сказал, что Chennai Petroleum продолжит покупать российскую нефть, даже если цена будет выше установленного предела в 60 долларов за баррель, при условии отсутствия юридических препятствий или препятствий для соблюдения нормативных требований.

Напомним, что российская нефть по-прежнему поступает в страны Европейского Союза, но только через дизельное топливо из Индии.

Индийские компании иногда сталкиваются с задержками в оплате российской нефти по цене более 60 долларов за баррель, установленной странами ЕС, G7 и Австралией.

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