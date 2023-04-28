Російська нафта повертається до Європи через дизельне паливо з Індії, - Bloomberg

Російська нафта, як і раніше, надходить до країн Європейського Союзу, але тільки через дизельне пальне з Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ще у грудні ЄС заборонив практично будь-який морський імпорт сирої нафти з Росії. Через два місяці він розширив заборону на паливо. Проте правила не заважали таким країнам, як Індія, скуповувати дешеву російську нафту, перетворювати її дизельне пальне та відправляти її назад до Європи з націнкою.

За даними, зібраними Bloomberg від аналітичної компанії Kpler, азіатська країна цього місяця стане найбільшим постачальником палива до Європи, водночас купуючи рекордні обсяги російської нафти.

"Російська нафта повертається до Європи, незважаючи на всі санкції, і Індія, яка нарощує експорт палива на захід, є гарним прикладом цього, - сказав Віктор Катона, провідний аналітик Kpler. - З огляду на те, що Індія споживає так багато російських барелів, це неминуче".

З одного боку, ЄС потребує альтернативних джерел дизельного пального тепер, коли він перекрив прямі потоки з Росії, яка раніше була його основним постачальником. Однак зрештою це підвищує попит на московські барелі і означає додаткові витрати на фрахт. Це також означає посилення конкуренції для європейських нафтопереробників, які не можуть отримати доступу до дешевої російської нафти.

За даними Kpler, імпорт палива до Європи з Індії перевищить 360 тисяч барелів на день, випередивши імпорт із Саудівської Аравії.

За даними Kpler, постачання російської сирої нафти до Індії, як очікується, у квітні перевищать 2 млн барелів на день, що становить майже 44% від загального обсягу імпорту нафти до країни.

Більше половини російських морських поставок нафти припадало на країни Європейського союзу та "Великої сімки" до того, як блок почав скорочувати закупівлі у відповідь на вторгнення країни в Україну на початку 2022 року.