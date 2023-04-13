В Індії на військовій базі сталася стрілянина: є загиблі

В індійському штаті Пунджаб сталася стрілянина на військовій базі, загинуло четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

Попередньо відомо, що нападник був одягнений не у військову форму. Правоохоронні органи вважають, що інцидент не пов’язаний з тероризмом. Також поліція наказала всім присутнім на військовій базі не покидати її територію.

"Особи нападника та загиблих поки не були встановлені", -повідомляє видання.

Нагадаємо, що 10 квітня в американському місті Луїсвілл, штат Кентуккі, сталася стрілянина. Унаслідок неї постраждали шестеро осіб, серед яких поліцейський.

В той же день у турецькому місті Чорум сталася стрілянина біля виходу з мечеті, внаслідок якої шестеро осіб були поранені.

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