В Індії на військовій базі сталася стрілянина: є загиблі
В індійському штаті Пунджаб сталася стрілянина на військовій базі, загинуло четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
"Особи нападника та загиблих поки не були встановлені", -повідомляє видання.
Попередньо відомо, що нападник був одягнений не у військову форму. Правоохоронні органи вважають, що інцидент не пов’язаний з тероризмом. Також поліція наказала всім присутнім на військовій базі не покидати її територію.
Нагадаємо, що 10 квітня в американському місті Луїсвілл, штат Кентуккі, сталася стрілянина. Унаслідок неї постраждали шестеро осіб, серед яких поліцейський.
В той же день у турецькому місті Чорум сталася стрілянина біля виходу з мечеті, внаслідок якої шестеро осіб були поранені.
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