ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Индии на военной базе произошла стрельба: есть погибшие

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 07:58
В Индии на военной базе произошла стрельба: есть погибшие Фото: в Индии стреляла стрельба на военной базе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В индийском штате Пунджаб произошла стрельба на военной базе, погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

"Лица нападающего и погибших пока не были установлены", - сообщает издание.

Предварительно известно, что нападавший был одет не в военную форму. Правоохранительные органы считают, что инцидент не связан с терроризмом. Также полиция приказала всем собравшимся на военной базе не покидать ее территорию.

Напомним, что 10 апреля в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба.В результате пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

В тот же день в турецком городе Чорум произошла стрельба у выхода из мечети, в результате которой шесть человек были ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно