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В Індії виправдалися за купівлю нафти у РФ у відповідь на тарифи Трампа

Ілюстративне фото: Індія купує у Росії нафту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Індія відреагувала на додаткові 25% тарифи США виправданнями, чому вона нібито змушена купувати російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Індії.

У МЗС написали, що вже "чітко виклали свою позицію" з приводу купівлі нафти у Росії.

"Наш імпорт заснований на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда жителів Індії", - вважають у міністерстві.

Також там назвали рішення Трампа про додаткові тарифи "вкрай сумним". В Індії нагадали, що "кілька інших країн" також купують російську нафту "у своїх національних інтересах".

"Ми знову заявляємо, що ці дії є несправедливими, необґрунтованими і нерозумними. Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів", - додали в міністерстві.

 

Додаткові тарифи Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 6 серпня, підписав указ, який передбачає додаткові 25% мита проти Індії.

В указі такий крок обґрунтовано тим, що Індія купує у Росії, яка становить загрозу для національної безпеки США, нафту.

При цьому з 1 серпня США ввели в дію 25% мита проти Індії.

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