RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Индии оправдались за покупку нефти у РФ в ответ на тарифы Трампа

Иллюстративное фото: Индия покупает у России нефть (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия отреагировала на дополнительные 25% тарифы США оправданиями, почему она якобы вынуждена покупать российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Индии.

В МИД написали, что уже "четко изложили свою позицию" по поводу покупки нефти у России. 

"Наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии", - считают в министерстве. 

Также там назвали решение Трампа о дополнительных тарифах "крайне прискорбным". В Индии напомнили, что "несколько других стран" также покупают российскую нефть "в своих национальных интересах". 

"Мы вновь заявляем, что эти действия являются несправедливыми, необоснованными и неразумными. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - добавили в министерстве. 

Дополнительные тарифы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, подписал указ, который предусматривает дополнительные 25% пошлины против Индии.

В указе такой шаг обоснован тем, что Индия покупает у России, которая представляет угрозу для национальной безопасности США, нефть.

При этом с 1 августа США ввели в действие 25% пошлины против Индии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИндияВойна в Украине