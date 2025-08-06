В Индии оправдались за покупку нефти у РФ в ответ на тарифы Трампа

В МИД написали, что уже "четко изложили свою позицию" по поводу покупки нефти у России.

"Наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии", - считают в министерстве.

Также там назвали решение Трампа о дополнительных тарифах "крайне прискорбным". В Индии напомнили, что "несколько других стран" также покупают российскую нефть "в своих национальных интересах".

"Мы вновь заявляем, что эти действия являются несправедливыми, необоснованными и неразумными. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - добавили в министерстве.