В Индии оправдались за покупку нефти у РФ в ответ на тарифы Трампа

Индия отреагировала на дополнительные 25% тарифы США оправданиями, почему она якобы вынуждена покупать российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Индии.
В МИД написали, что уже "четко изложили свою позицию" по поводу покупки нефти у России.
"Наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии", - считают в министерстве.
Также там назвали решение Трампа о дополнительных тарифах "крайне прискорбным". В Индии напомнили, что "несколько других стран" также покупают российскую нефть "в своих национальных интересах".
"Мы вновь заявляем, что эти действия являются несправедливыми, необоснованными и неразумными. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - добавили в министерстве.
Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, подписал указ, который предусматривает дополнительные 25% пошлины против Индии.
В указе такой шаг обоснован тем, что Индия покупает у России, которая представляет угрозу для национальной безопасности США, нефть.
При этом с 1 августа США ввели в действие 25% пошлины против Индии.