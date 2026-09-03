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В Індії не відмовляються від нафти з РФ, бо це не зупинить війну, - глава МЗС

14:58 03.09.2026 Чт
2 хв
Індійський міністр розповів, що може допомогти завершити війну в Україні
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: Субраманьям Джайшанкар (Getty Images)

Закупівля російської нафти та інших ресурсів не впливає на можливість припинення війни в Україні. Індія купує її задля забезпечення енергією 1,4 млрд власних громадян.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на брифінгу в Києві.

"Важливо, щоб усі ви усвідомлювали, з якими викликами пов’язане забезпечення енергією 1,4 мільярда людей у час, коли ситуація у світовій енергетиці є дуже, дуже складною", - сказав він.

Джайшанкар зазначив, що Україна у цьому питанні має свою точку зору, яку Індія поважає, але Нью-Делі має свою і сподівається, що інші також її поважатимуть.

Очільник МЗС Індії наголосив, що економічні обмеження чи відмова від торгівлі з РФ не зможуть припинити бойові дії.

"Але дозвольте мені лише додати: цей конфлікт, який сьогодні триває вже п’ятий рік, не буде вирішений завдяки тому, що хтось купує чи не купує нафту, глинозем, корисні копалини, метали чи добрива", - зазначив він.

На думку Джайшанкара, війна в Україні буде вирішена шляхом діалогу, дипломатії та переговорів. Він додав, що саме тому Індія заохочує саме такий підхід.

Нагадаємо, Джайшанкар заявив, що Індія має намір долучитися до зусиль із завершення війни Росії проти України, якщо її допомога дійсно буде необхідна.

Зазначимо, індійські НПЗ вимушено скорочують імпорт російської нафти з підвищених рівнів. Головною причиною стали успішні удари України по інфраструктурі РФ, які порушили експортні постачання.

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Російська ФедераціяІндіяНефтьВійна в Україні