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Індія готова допомогти Україні завершити російську війну, - глава МЗС Джайшанкар

14:24 03.09.2026 Чт
2 хв
Нью-Делі налаштований на активну співпрацю з Києвом
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Індія готова допомогти Україні завершити російську війну, - глава МЗС Джайшанкар Фото: Андрій Сибіга і Субраманьям Джайшанкар - глави МЗС України та Індії (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Індія має намір долучитися до зусиль із завершення війни РФ проти України, якщо її допомога справді буде потрібна.

Про це заявив глава індійського МЗС Субраманьям Джайшанкар під час брифінгу в Києві, повідомляє РБК-Україна.

3 вересня в столиці України відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Індії.

На цьому тлі Джайшанкар нагадав про нещодавню заяву індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Як відомо, останній кілька днів тому публічно закликав російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України.

"Ми повинні відійти від нескінченної війни до припинення війни", - заявив прем'єр Індії главі Кремля.

За словами Джайшанкара, влада його країни чудово розуміє, що кожен день цієї агресії приносить дедалі більше смертей і руйнувань.

Нью-Делі також усвідомлює, що саме Київ та Москва повинні шукати вихід із ситуації, що склалася.

"Але якщо Індія може будь-яким чином допомогти, ми готові це зробити. І саме це було основною темою моєї сьогоднішньої розмови з міністром закордонних справ Сибігою", - наголосив Джайшанкар.

Він також розповів, що під час переговорів у Києві обговорювалися деякі конкретні аспекти цієї війни.

Так, у центрі уваги була проблема атак на торговельні судна під різними прапорами.

Глава МЗС Індії зауважив, що це виклик для багатьох країн "Глобального Півдня". Насамперед ідеться про дефіцит палива, добрив та продовольства.

"Тож ми обмінялися думками щодо цих та пов'язаних із ними питань", - підсумував Джайшанкар.

До речі, нещодавно стало відомо, що Індія скорочує імпорт російської нафти і шукає їй альтернативу.

Також РБК-Україна детально розповідало, як минула зустріч Путіна та Моді.

Окрім того, ми писали, що Індія, Азербайджан і Ботсвана дедалі активніше дистанціюються від Росії.

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