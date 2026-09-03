В Индии не отказываются от нефти из РФ, потому что это не остановит войну, - глава МИД

Покупка российской нефти и других ресурсов не влияет на возможность прекращения войны в Украине. Индия покупает ее для обеспечения энергией 1,4 млрд собственных граждан.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на брифинге в Киеве.
"Важно, чтобы все вы осознавали, с какими вызовами связано обеспечение энергией 1,4 миллиарда человек в то время, когда ситуация в мировой энергетике очень, очень сложна", - сказал он.
Джайшанкар отметил, что Украина в этом вопросе имеет свою точку зрения, которую Индия уважает, но Нью-Дели имеет свою и надеется, что другие также будут ее уважать.
Глава МИД Индии подчеркнул, что экономические ограничения или отказ от торговли с РФ не смогут прекратить боевые действия.
"Но позвольте мне только добавить: этот конфликт, который сегодня длится уже пятый год, не будет разрешен благодаря тому, что кто-то покупает или не покупает нефть, глинозем, полезные ископаемые, металлы или удобрения", - отметил он.
По мнению Джайшанкара, война в Украине будет решена путем диалога, дипломатии и переговоров. Он добавил, что именно поэтому Индия поощряет такой подход.
Напомним, Джайшанкар заявил, что Индия намерена приобщиться к усилиям по завершению войны России против Украины, если ее помощь действительно будет необходима.
Отметим, индийские НПЗ вынужденно сокращают импорт российской нефти с повышенных уровней. Главной причиной стали успешные удары Украины по инфраструктуре РФ, нарушившие экспортные поставки.