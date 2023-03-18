В Індії та ОАЕ з'являються нові компанії з танкерами, які транспортують нафту РФ, - Bloomberg

В Індії та ОАЕ з'явилися фірми, які володіють танкерними активами на суму 2 мільярди доларів. Менш як за рік вони зібрали флот, який зараз доставляє мільйони барелів російської нафти по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Перша адреса належить фірмі Gatik Ship Management у Мумбаї. Другий - для фрактальної доставки. Вони є частиною розгалуженої мережі морських операцій, які стали відомі невдовзі після вторгнення в Україну. Це допомагає експорту російської нафти залишатися практично неушкодженим, попри західні санкції", - йдеться у матеріалі.

Старший контент-аналітик компанії VesselsValue Ребекка Галанопулос Джонс сказала, що саме ця нова порода гравців танкерного ринку допомогла російській нафті продовжити рух по всьому світу.

Близько трьох чвертей флоту Gatik обслуговується взаємними фондами Міжнародної групи клубів захисту та відшкодування збитків у Британії. Обидві фірми мають у своєму флоті безліч суден, які зареєстровані в "Американському клубі".

Головний операційний директор "Американського клубу" Деніел Тадрос підтвердив, що його організація обслуговує судна флотів обох фірм, додавши, що вони надали так звані атестації. Це задокументовані заяви, що підтверджують, що закупівлі нафти відповідають ліміту цін на нафту G7.

Потреба в таких фірмах, як Gatik і Fractal, зросла, оскільки багато традиційні західні судноплавні компанії припинили перевезення російських бочок або на знак протесту проти вторгнення, або через загрозу потрапити під санкції. Ще до введення санкцій величезна кількість танкерів почала продаватися новій групі покупців, особи та приналежність яких найчастіше були незрозумілі.

Bloomberg повідомляє, що флот Gatik може перевозити близько 30 мільйонів барелів нафти та палива. Транспортна потужність Fractal наближається до 15 мільйонів барелів.