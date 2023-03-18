В Индии и ОАЭ появляются новые компании с танкерами, транспортирующие нефть РФ, - Bloomberg

В Индии и ОАЭ появились фирмы, владеющие танкерными активами на сумму 2 миллиарда долларов. Менее чем через год они собрали флот, который сейчас доставляет миллионы баррелей российской нефти по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Первый адрес принадлежит фирме Gatik Ship Management в Мумбаи. Второй - для фрактальной доставки. Они являются частью разветвленной сети морских операций, которые вскоре стали известны после вторжения в Украину. Это помогает экспорту российской нефти оставаться практически невредимым, несмотря на западные санкции", - говорится. в материале.

Старший контент-аналитик компании VesselsValue Ребекка Галанопулос Джонс сказала, что эта новая порода игроков танкерного рынка помогла российской нефти продолжить движение по всему миру.

Около трех четвертей флота Gatik обслуживается взаимными фондами Международной группы клубов по защите и возмещению убытков в Британии. Обе фирмы имеют в своем флоте множество судов, зарегистрированных в "Американском клубе".

Главный операционный директор "Американского клуба" Дэниел Тадрос подтвердил, что его организация обслуживает суда флотов обеих фирм, добавив, что они предоставили так называемые аттестации. Это задокументированные заявления, подтверждающие, что закупки нефти соответствуют пределу цен на нефть G7.

Потребность в таких фирмах, как Gatik и Fractal, возросла, поскольку многие традиционные западные судоходные компании прекратили перевозку российских бочек либо в знак протеста против вторжения, либо из-за угрозы попасть под санкции. Еще до введения санкций множество танкеров начало продаваться новой группе покупателей, лица и принадлежность которых чаще всего были непонятны.

Bloomberg сообщает, что флот Gatik может перевозить около 30 миллионов баррелей нефти и топлива. Транспортная мощность Fractal приближается к 15 миллионам баррелей.