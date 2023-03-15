Індія у січні купувала російську нафту дорожче за верхню межу, - Bloomberg

Влада Індії закуповує російську нафту не зважаючи на дію санкцій. При цьому кінцева вартість включає в себе доставку, страхування та інші витрати після прибуття в її порти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, у січні Індія купувала російську нафту за 79 доларів 80 центів за барель. Ця вартість значно перевищує ціну в 60 доларів, яка була встановлена країнами "Великої сімки".

Зауважимо, уряд Моді не підписувався під обмеженням "Великої сімки". Тому він не зобов'язаний дотримуватися обмеження то того часу, доки не користується західними послугами страхування або доставки.

"І хоча джерела, знайомі з цим питанням, кажуть, що уряд не порушуватиме санкцій - і попросив банки й трейдерів дотримуватися правил, - проблема полягає в тому, щоб контролювати або забезпечувати виконання таких обіцянок", - сказано в повідомленні.