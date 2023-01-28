В Індії розбилися одразу два винищувачі під час навчань, - NDTV

В індійському штаті Мадхья-Прадеш розбилися одразу два літаки ВПС країни. Йдеться про винищувачі Су-30 та Mirage-2000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал NDTV.
Відомо, що виліт обох винищувачів здійснювався з бази індійських ВПС у Гваліорі.
Як розповіли ЗМІ представники Міноборони Індії, в З них двом вдалося катапультуватися, а пошуки третього пілота все ще тривають.
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