В Индии разбились сразу два истребителя во время учений, - NDTV

В индийском штате Мадхья-Прадеш разбились сразу два самолета ВВС страны. Речь идет об истребителях Су-30 и Mirage-2000.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местный телеканал NDTV.
Известно, что вылет обоих истребителей происходил с базы индийских ВВС в Гвалиоре.
Как рассказали СМИ представители Минобороны Индии, в Из них двоим удалось катапультироваться, а поиски третьего пилота все еще продолжаются.
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