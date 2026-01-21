В Індії рекордно впала нацвалюта через США та іноземних інвесторів, - Bloomberg

В Індії національна валюта впала до рекордного рівня через затримку торгівельної угоди з США та масштабний відтік іноземних коштів за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Рекордне падіння курсу індійської рупії - на 0,4% до 91,3350 рупії за долар - пов'язано із затримкою торгівельної угоди з США. Затримка погіршила настрої інвесторів та призвела до масштабного відтоку коштів з індійських акцій за кордон.

Загалом рупія падає вже шостий день поспіль. Індійська валюта демонструє найгірші показники серед усіх валют країн Азії.

"Рупія страждає від глобальної невизначеності, спричиненої геополітичними подіями, а також від таких своєрідних питань, як торговельна угода зі США та відтік капіталу", - пояснив виданню провідний економіст Emkay Global Financial Services Ltd Мадхаві Арора.

При цьому з початку січня іноземні інвестори вивели з індійських акцій 2,7 мільярда доларів, тоді як за весь 2025 рік - приблизно 19 мільярдів. Інвесторів лякають затримки з укладенням торгівельної угоди з США та американське мито в 50% на індійські товари, яке сильно вдарило по експортерах.