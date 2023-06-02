В Індії поїзд зійшов з рейок: постраждали понад 300 осіб, є загиблі

Аварія сталася в індійському штаті Одіша. За даними Times of India, унаслідок аварії постраждало понад 300 осіб.

Водночас Hindustan Times із посиланням на місцеву владу пише, що поранення дістали 192 людини, ще 50, імовірно, загинули. Також повідомляють, що багато пасажирів не можуть вибратися з перевернутих вагонів.

Що саме сталося, поки що невідомо. Times of India пише, що пасажирський поїзд зійшов з рейок, після чого зіткнувся з вантажним потягом.

Нагадаємо, в березні цього року, в Румунії під час маневрів з приєднання двигуна до поїзда, який мав відправитися в Марасешті, двигун врізався в перший вагон, внаслідок чого той відскочив приблизно на 80 метрів.

Тоді через аварію загинула провідниця, ще троє отримали поранення.

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