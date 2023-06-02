UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Індії поїзд зійшов з рейок: постраждали понад 300 осіб, є загиблі

Фото: в Індії поїзд зійшов з рейок (twitter.com JeffreyGuterman)
Автор: Каріна Левицька

В Індії з рейок зійшов пасажирський поїзд. Багато людей постраждали, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India та Hindustan Times.

Аварія сталася в індійському штаті Одіша. За даними Times of India, унаслідок аварії постраждало понад 300 осіб.

Водночас Hindustan Times із посиланням на місцеву владу пише, що поранення дістали 192 людини, ще 50, імовірно, загинули. Також повідомляють, що багато пасажирів не можуть вибратися з перевернутих вагонів.

Що саме сталося, поки що невідомо. Times of India пише, що пасажирський поїзд зійшов з рейок, після чого зіткнувся з вантажним потягом.

Нагадаємо, в березні цього року, в Румунії під час маневрів з приєднання двигуна до поїзда, який мав відправитися в Марасешті, двигун врізався в перший вагон, внаслідок чого той відскочив приблизно на 80 метрів.

Тоді через аварію загинула провідниця, ще троє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авария