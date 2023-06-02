В Индии поезд сошел с рельсов: пострадали более 300 человек, есть погибшие

Авария произошла в индийском штате Одиша. По данным Times of India, в результате аварии пострадало более 300 человек.

BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9 — BNO News (@BNONews) June 2, 2023

В то же время Hindustan Times со ссылкой на местные власти пишет, что ранения получили 192 человека, еще 50, предположительно, погибли. Также сообщают, что многие пассажиры не могут выбраться из перевернутых вагонов.

Lamentablement, es reportan almenys 50 persones fallecidas y más de 300 heridas com a resultat d'un choque de trenes en l'estat de Odisha, India. En aquest moment, els equips de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, juntament con bomberos, médicos y policías,… pic.twitter.com/aOQK4vTsdR— Campus Televisión (@CampusTvhn) June 2, 2023

Что же произошло, пока неизвестно. Times of India пишет, что пассажирский поезд сошел с рельсов, после чего столкнулся с грузовым поездом.

Напомним, в марте этого года, в Румынии во время маневров по присоединению двигателя к поезду, который должен был отправиться в Марасешти, двигатель врезался в первый вагон, в результате чего тот отскочил примерно на 80 метров.

Тогда из-за аварии погибла проводница, еще трое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.