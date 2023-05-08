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В Індії перевернувся туристичний човен: більше 20 загиблих

Фото: в Індії перевернувся туристичний човен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Неподалік міста Танур, штат Керала, Індія, перевернувся туристичний човен, переповнений людьми. Відомо про щонайменше 21 загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На борту двоповерхового туристичного човна знаходилось до 40 людей, більшість з яких - школярі на канікулах. Поліція повідомляє, що число загиблих може зрости, бо досі не були знайдені всі пасажири.

Близько 10 постраждалих госпіталізовані в різних станах, четверо - в критичному. Ті, хто вижив, повідомили місцевим ЗМІ, що на багатьох пасажирах не було рятувальних жилетів.

Нагадаємо, що Індія обігнала Китай по кількості населення і стала першою в світі країною за цим показником.

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Індія