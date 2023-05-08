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В Индии перевернулась туристическая лодка: более 20 погибших

Фото: в Индии перевернулась туристическая лодка (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Недалеко от города Танур, штат Керала, Индия, перевернулась туристическая лодка, переполненная людьми. Известно о по меньшей мере 21 погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На борту двухэтажной туристической лодки находилось до 40 человек, большинство из которых - школьники на каникулах. Полиция сообщает, что число погибших может возрасти, потому что до сих пор не были найдены все пассажиры.

Около 10 пострадавших госпитализированы в разных состояниях, четверо - в критическом. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов.

Напомним, что Индия обогнала Китай по количеству населения и стала первой в мире страной по этому показателю.

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Индия