В Индии перевернулась туристическая лодка: более 20 погибших

Недалеко от города Танур, штат Керала, Индия, перевернулась туристическая лодка, переполненная людьми. Известно о по меньшей мере 21 погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
На борту двухэтажной туристической лодки находилось до 40 человек, большинство из которых - школьники на каникулах. Полиция сообщает, что число погибших может возрасти, потому что до сих пор не были найдены все пассажиры.
Около 10 пострадавших госпитализированы в разных состояниях, четверо - в критическом. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов.
Напомним, что Индия обогнала Китай по количеству населения и стала первой в мире страной по этому показателю.
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