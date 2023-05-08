В Индии перевернулась туристическая лодка: более 20 погибших

Недалеко от города Танур, штат Керала, Индия, перевернулась туристическая лодка, переполненная людьми. Известно о по меньшей мере 21 погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

На борту двухэтажной туристической лодки находилось до 40 человек, большинство из которых - школьники на каникулах. Полиция сообщает, что число погибших может возрасти, потому что до сих пор не были найдены все пассажиры.

Около 10 пострадавших госпитализированы в разных состояниях, четверо - в критическом. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов.