UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Індія знову купує російську нафту: ЗМІ розкрили деталі

Фото: Індія відновила купівлю російської нафти (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Найбільший нафтовий концерн Індії Indian Oil Corp (IOC) відновлює закупівлі російської нафти. Компанія зробила замовлення у постачальників, які не підпадають під санкції.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Як пише Reuters із посиланням на джерела в торгівельній сфері, Indian Oil Corp придбала п’ять партій з поставкою в грудні у постачальників, які не підпадають під санкції США проти РФ.

Йдеться про 3,5 мільйона барелів нафти сорту ESPO. Це означає, що IOC продовжує закупівлі попри посилений тиск Вашингтона з вимогою припинити імпорт російської нафти. 

Раніше фінансовий директор концерну Анудж Джайн заявляв, що компанія буде купувати нафту з РФ, якщо поставки не порушуватимуть міжнародних санкцій.

Санкції США проти РФ

22 жовтня США запровадили нові санкції проти Росії, пояснивши крок "відсутністю у Росії серйозної зацікавленості у мирному процесі" щодо завершення війни в Україні.

Під обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ. За порушення передбачені цивільно-правові та кримінальні санкції для громадян США та іноземців.

ЗМІ повідомляли, що індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій США. Вони очікували роз’яснень від уряду та постачальників.

Також повідомлялося, що державні НПЗ в Індії вивчали, чи можуть вони продовжувати приймати деякі російські нафтові вантажі замість енергетичних гігантів, проти яких США ввели санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІндіяНПЗ