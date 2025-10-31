Індія знову купує російську нафту: ЗМІ розкрили деталі

Як пише Reuters із посиланням на джерела в торгівельній сфері, Indian Oil Corp придбала п’ять партій з поставкою в грудні у постачальників, які не підпадають під санкції США проти РФ.

Йдеться про 3,5 мільйона барелів нафти сорту ESPO. Це означає, що IOC продовжує закупівлі попри посилений тиск Вашингтона з вимогою припинити імпорт російської нафти.

Раніше фінансовий директор концерну Анудж Джайн заявляв, що компанія буде купувати нафту з РФ, якщо поставки не порушуватимуть міжнародних санкцій.