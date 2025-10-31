Індія знову купує російську нафту: ЗМІ розкрили деталі

Найбільший нафтовий концерн Індії Indian Oil Corp (IOC) відновлює закупівлі російської нафти. Компанія зробила замовлення у постачальників, які не підпадають під санкції.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Як пише Reuters із посиланням на джерела в торгівельній сфері, Indian Oil Corp придбала п’ять партій з поставкою в грудні у постачальників, які не підпадають під санкції США проти РФ.
Йдеться про 3,5 мільйона барелів нафти сорту ESPO. Це означає, що IOC продовжує закупівлі попри посилений тиск Вашингтона з вимогою припинити імпорт російської нафти.
Раніше фінансовий директор концерну Анудж Джайн заявляв, що компанія буде купувати нафту з РФ, якщо поставки не порушуватимуть міжнародних санкцій.
22 жовтня США запровадили нові санкції проти Росії, пояснивши крок "відсутністю у Росії серйозної зацікавленості у мирному процесі" щодо завершення війни в Україні.
Під обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ. За порушення передбачені цивільно-правові та кримінальні санкції для громадян США та іноземців.
ЗМІ повідомляли, що індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій США. Вони очікували роз’яснень від уряду та постачальників.
Також повідомлялося, що державні НПЗ в Індії вивчали, чи можуть вони продовжувати приймати деякі російські нафтові вантажі замість енергетичних гігантів, проти яких США ввели санкції.