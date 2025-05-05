Індія запропонувала США нульові мита на сталь та автозапчастини, - Bloomberg

Як повідомляє видання, пропозицію було озвучено під час візиту індійських урядовців до Вашингтона наприкінці квітня. Обидві сторони намагаються пришвидшити укладення двосторонньої торгівельної угоди вже цієї осені.

За словами джерел Bloomberg, безмитний імпорт стосуватиметься лише певного обсягу товарів. Після перевищення ліміту діятимуть стандартні митні ставки.

Серед умов США - розв'язання проблем із так званими Quality Control Orders (QCOs), які Вашингтон вважає нетарифними бар’єрами. Йдеться про обов’язкові стандарти якості, яких мають дотримуватися всі виробники, зокрема й іноземні. Американська сторона називає їх непрозорими та дискримінаційними.

Індія своєю чергою готова переглянути ці вимоги в окремих секторах - зокрема медичних виробах і хімікатах - і пропонує підписати угоду про взаємне визнання стандартів.

Як зазначає видання, обговорення ще триває, й не ясно, чи ці пункти потраплять до фінального тексту угоди.