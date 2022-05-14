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Индия запретила экспорт пшеницы из-за войны в Украине

Новина українською →
Нью-Дели, Суббота 14 мая 2022 17:19
Индия запретила экспорт пшеницы из-за войны в Украине Фото: Индия запретила экспорт пшеницы из-за войны в Украине (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Индии решило запретить экспорт пшеницы для обеспечения собственной продовольственной безопасности. Одной из причин, которая привела к этому шагу - война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

Таким образом, теперь экспорт пшеницы будет разрешен только в случае поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив (обязательства), или на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств.

Отмечается, этот шаг был осуществлен на фоне предполагаемого значительного падения производства из-за сильной жары и резкого роста внутренних цен на продукты питания, особенно на зерновые.

Кроме того, индийские чиновники выразили обеспокоенность нынешними темпами экспорта пшеницы в другие страны и вероятной тенденцией на ближайшие несколько месяцев из-за российско-украинской войны.

Напомним, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО), по состоянию на начало мая около 25 млн тонн зерна застряли в Украине из-за блокирования Россией морских портов, а также трудностей с инфраструктурой, которую уничтожает страна-агрессор.

Сейчас в G7 думают, как снять блокаду украинского зерна и начать экспорт, тем временем российские оккупанты массово воруют зерно с наших территорий.

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