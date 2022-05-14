ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Індія заборонила експорт пшениці через війну в Україні

Новость на русском →
Нью-Делі, Субота 14 травня 2022 17:19
Індія заборонила експорт пшениці через війну в Україні Фото: Індія заборонила експорт пшениці через війну в Україні (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Індії вирішив заборонити експорт пшениці для забезпечення власної продовольчої безпеки. Однією з причин, яка призвела до цього кроку - війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.

Таким чином, тепер експорт пшениці буде дозволений лише у разі постачань, за якими було видано безвідкличний акредитив (зобов'язання), або на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їхніх потреб у продовольчій безпеці та на підставі запиту їхніх урядів.

Зазначається, цей крок був здійснений на тлі передбачуваного значного падіння виробництва через сильну спеку і різке зростання внутрішніх цін на продукти харчування, особливо на зернові.

Крім того, індійські чиновники висловили стурбованість нинішніми темпами експорту пшениці в інші країни та ймовірною тенденцією на найближчі кілька місяців через російсько-українську війну.

Нагадаємо, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО), станом на початок травня близько 25 млн тонн зерна застрягли в Україні через блокування Росією морських портів, а також труднощів з інфраструктурою, яку нищить країна-агресор.

Наразі в G7 думають, як зняти блокаду українського зерна та розпочати експорт, тим часом російські окупанти масово крадуть зерно з наших територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС