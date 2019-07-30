Индия закупит у РФ авиационные ракеты стоимостью свыше 200 млн долларов

Индия закупит у Российской Федерации ракеты класса "воздух - воздух" Р-27, которыми будут вооружены стоящие на вооружении индийских ВВС истребители Су-30МКИ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информагентство ANI.

Так, издание в свою очередь ссылается на свои источники в правительственных кругах Индии.

Собеседники отмечают, что стоимость закупки составит 1500 крор или 15 млрд индийских рупий, то есть примерно 218 миллионов долларов.

Указано, что установка Р-27 даст истребителям Су-30МКИ возможность уничтожать вражеские самолеты на больших расстояниях.

При этом российские СМИ сообщают, что в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России подтверждают факт заключения контрактов на поставку Индии авиационных ракет.

"Некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку порядка 1000 ракет различного назначения", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Минобороны Индии заявляли, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в страну должны завершиться к апрелю 2023 года.

Как писало РБК-Украина ранее, США предупредили Индию, что запланированное приобретение систем ПВО С-400 у РФ может привести к санкциям со стороны Вашингтона.

Подчеркнем, Штаты призывают всех союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, в частности от планов приобретения систем ПВО С-400.