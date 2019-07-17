В Минобороны Индии назвали сроки поставок российских С-400

Фото: ЗРК С-400 (mil.ru)

Контракт о поставках страны подписали в октябре прошлого года

Первый замглавы Министерства обороны Индии Шипад Наик заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в страну должны завершиться к апрелю 2023 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Контракт о поставках был подписан 5 октября прошлого года.

"Контракт на поставки систем С-400 из России был подписан 5 октября 2018 года. Поставки, вероятно, завершатся к апрелю 2023 года… Правительство принимает суверенные решения, основанные на восприятии угрозы, эксплуатационные и технологические аспекты поддержания Вооруженных сил в состоянии готовности для удовлетворения всего спектра проблем безопасности", - прокомментировал Наик.

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