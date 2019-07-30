Індія купить у РФ авіаційні ракети вартістю понад 200 млн доларів

Індія купить у Російської Федерації ракети класу "повітря - повітря" Р-27, якими будуть озброєні винищувачі Су-30МКІ, що стоять на озброєнні індійських ВПС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформагентство ANI.

Так, видання у свою чергу посилається на свої джерела в урядових колах Індії.

Співрозмовники відзначають, що вартість закупівлі складає 1500 крор або 15 млрд індійських рупій, тобто приблизно 218 мільйонів доларів.

Зазначено, що установка Р-27 дасть винищувачам Су-30МКІ можливість знищувати ворожі літаки на великих відстанях.

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що в прес-службі Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії підтверджують факт укладення контрактів на поставку Індії авіаційних ракет.

"Деякий час тому було підписано досить великі контракти по авіаційним ракетам, які передбачають поставку близько 1000 ракет різного призначення", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Індії заявляли, що поставки російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" у країну повинні завершитися до квітня 2023 року.

Як писало РБК-Україна раніше, США попередили Індію, що заплановане придбання систем ППО С-400 у РФ може привести до санкцій з боку Вашингтона.

Підкреслимо, Штати закликають усіх союзників і партнерів, включаючи Індію, відмовитися від угод з Росією, зокрема від планів придбання систем ППО С-400.