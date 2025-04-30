Індія закрила небо для пакистанських літаків

Індія випустила повідомлення для льотчиків (NOTAM), в якому оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані та військових літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India TV.
Як пише видання, таке рішення було прийнято на тлі ескалації напруженості між Індією та Пакистаном після після нападу бойовиків на групу туристів у спірному регіоні Кашмір.
Згідно з NOTAM, це обмеження діятиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року, протягом якого жодному пакистанському літаку не буде дозволено входити в повітряний простір Індії.
Також відомо, що раніше Пакистан оголосив тимчасову безпольотну зону (NOTAM) над Ісламабадом і Лахором до 2 травня. Це рішення було прийнято на тлі можливого авіаудару з боку Індії. Згідно з новими обмеженнями, цивільним і військовим літакам заборонено літати над цими містами - такий крок часто роблять напередодні ризикованих військових дій або заходів у відповідь.
Нагадаємо, нещодавно між Індією та Пакистаном спалахнув серйозний конфлікт після нападу бойовиків на туристів у спірному регіоні Кашмір. Обидві країни, що мають ядерні арсенали, пригрозили одна одній війною, а на кордоні вже сталися перші сутички.
23 квітня в індійській частині Кашміру бойовики розстріляли групу туристів, що стало найкривавішим нападом за останні роки, внаслідок якого загинуло понад 20 осіб.
Індія звинуватила Пакистан в організації цього теракту, а також тимчасово вийшла з угоди щодо вод Інду з Ісламабадом.
Також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді" Пакистану за теракт у Кашмірі.
Детальніше про те, що зараз відбувається між Індією та Пакистаном - у матеріалі РБК-Україна.
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