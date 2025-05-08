Індія закрила десятки аеропортів через напругу з Пакистаном, - Reuters

Індія закрила аеропорти, що розташовані поблизу з Пакистаном, у зв’язку зі зростанням напруженості у відносинах між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Наразі кількість закритих аеропортів перевищує 25. Приватна злітно-посадкова смуга в Мундрі була закрита для цивільних польотів останньою. За словами співбесідників Bloomberg, уряд Індії раніше наказав закрити 16 аеропортів для цивільного використання, але зрештою розширив список, щоб продемонструвати зростаюче сприйняття загрози.

Аеропорти закрили у містах: Мундрі, Джамнагарі , Чандігарх, Шимла, Срінагар, Лех, Амрітсар, Джамнагар, Джайсалмер і Порбандар у північній і західній частинах країни. Цікаво й те, що:

злітно-посадкова смуга в Мундрі є "воротами" до найбільшого приватного комерційного порту Індії, а в Джамнагарі - забезпечує доступ до нафтопереробного заводу компанії Reliance Industries Ltd;

у Бхатінді, де також було закрито аеропорт, розташований нафтопереробний завод, що належить державній Hindustan Petroleum Corp. і Mittal Energy Investment Pte.

Також зазначається, що через загрозу конфлікту найбільші європейські авіакомпанії вже змінили свої маршрути польотів, а United Airlines Holdings Inc. скасувала рейси до Індії.

"Обхідні шляхи зробили перельоти між Європою, Близьким Сходом та Азією довшими, в деяких випадках на цілих 100 хвилин, що призвело до збільшення витрат через додаткове спалювання пального", - додає Bloomberg.