Індія закрила десятки аеропортів через напругу з Пакистаном, - Reuters
Індія закрила аеропорти, що розташовані поблизу з Пакистаном, у зв’язку зі зростанням напруженості у відносинах між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Наразі кількість закритих аеропортів перевищує 25. Приватна злітно-посадкова смуга в Мундрі була закрита для цивільних польотів останньою. За словами співбесідників Bloomberg, уряд Індії раніше наказав закрити 16 аеропортів для цивільного використання, але зрештою розширив список, щоб продемонструвати зростаюче сприйняття загрози.
Аеропорти закрили у містах: Мундрі, Джамнагарі , Чандігарх, Шимла, Срінагар, Лех, Амрітсар, Джамнагар, Джайсалмер і Порбандар у північній і західній частинах країни. Цікаво й те, що:
- злітно-посадкова смуга в Мундрі є "воротами" до найбільшого приватного комерційного порту Індії, а в Джамнагарі - забезпечує доступ до нафтопереробного заводу компанії Reliance Industries Ltd;
- у Бхатінді, де також було закрито аеропорт, розташований нафтопереробний завод, що належить державній Hindustan Petroleum Corp. і Mittal Energy Investment Pte.
Також зазначається, що через загрозу конфлікту найбільші європейські авіакомпанії вже змінили свої маршрути польотів, а United Airlines Holdings Inc. скасувала рейси до Індії.
"Обхідні шляхи зробили перельоти між Європою, Близьким Сходом та Азією довшими, в деяких випадках на цілих 100 хвилин, що призвело до збільшення витрат через додаткове спалювання пального", - додає Bloomberg.
Конфлікт між Індією та Пакистаном
Індія та Пакистан протягом багатьох десятиліть ведуть територіальну суперечку щодо регіону Кашмір, кожна з країн вважає його частиною своєї території та контролює окремі його ділянки.
У другій половині квітня напруга між цими державами знову зросла після нападу озброєної групи на туристів у районі Пахалгам. Унаслідок цього загинули 25 громадян Індії та 1 громадянин Непалу.
Індійська сторона поклала відповідальність за напад на Пакистан, який, своєю чергою, заперечив будь-яку причетність. Після цього індійська влада заявила про можливий вихід з Договору про води Інду, а згодом заблокувала дамби, що розташовані біля кордону з Пакистаном.
У ніч із 6 на 7 травня Індія повідомила про початок військової операції і завдала ударів по об’єктах, які вона вважає терористичними, на території Пакистану. У відповідь пакистанські сили також здійснили атаки. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
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