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Індія закликала не допустити "ядерного варіанта" під час війни в Україні

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Делі, Середа 26 жовтня 2022 15:30
Індія закликала не допустити "ядерного варіанта" під час війни в Україні Фото: міністр оборони Індії Раджнат Сінгх (rajnathsingh.in)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх у розмові з російським колегою Сергієм Шойгу заявив про необхідність утриматися від "ядерного варіанта" у війні на території України. Причому до нього не повинна вдаватися "жоден із сторін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"(Міністр, - ред.) підтвердив позицію Індії про необхідність йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту. Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної чи радіологічної зброї суперечить основним принципам людства ", - цитує CNN заяву Міністерства оборони Індії.

Також повідомляється, що Шойгу у розмові з Сінгхом заявив про нібито побоювання з приводу можливих провокацій з застосуванням "брудної бомби".

Нагадаємо, раніше російська сторона масово розтиражувала заяви про нібито підготовку української провокації з використанням "брудної бомби". Офіційний Київ це заперечує і побоюється, що до саме такого варіанту може вдатися противник. На цьому тлі президент США Джо Байден попередив, що ядерний удар по Україні буде "серйозною помилкою".

РБК-Україна писало, що таке "брудна бомба" і як від неї врятуватися.

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Ядерна зброя Сергей Шойгу Війна Росії проти України
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