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Индия призвала не допустить "ядерного варианта" в ходе войны в Украине

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Дели, Среда 26 октября 2022 15:30
Индия призвала не допустить "ядерного варианта" в ходе войны в Украине Фото: министр обороны Индии Раджнат Сингх (rajnathsingh.in)
Автор: Илона Свиридова

Министр обороны Индии Раджнат Сингх в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил о необходимости воздержаться от "ядерного варианта" в войне на территории Украины. Причем к нему не должна прибегать "ни одна из сторон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"(Министр, - ред.) подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта. Он указал, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества", - цитирует CNN заявление Министерства обороны Индии.

Также сообщается, что Шойгу в разговоре с Сингхом заявил о якобы опасениях по поводу возможных провокаций с применением "грязной бомбы".

Напомним, ранее российская сторона массово растиражировала заявления о якобы подготовке украинской провокации с использованием "грязной бомбы". Официальный Киев это отрицает и опасается, что именно к такому варианту может прибегнуть противник. На этом фоне президент США Джо Байден предупредил, что ядерный удар по Украине будет "серьезной ошибкой".

РБК-Украина писало, что такое "грязная бомба" и как от нее спастись.

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