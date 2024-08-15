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Індія закликає своїх громадян виїзжати з Курської, Бєлгородської, Брянської областей

Фото: прапор Індії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Індія закликає своїх громадян, які проживають в Брянській, Бєлгородській і Курській областях евакуюватися. Їм рекомендують тимчасово переселитися в інші російські регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства Індії у Москві.

Дипломатичне відомство Індії у Москві оприлюднило на сайті відповідні офіційні рекомендації для своїх громадян.

"З огляду на останні безпекові інциденти у Брянському, Бєлгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово пересилитися за межі цих областей", - заявили там.

Також громадянам Індії у РФ порадили зв'язатися з посольством.

 

Ситуація в Курській області

На минулому тижні, 6 серпня, на кордоні Курської області стався "прорив". Російські військові та влада не були до нього готові. Відомо про велику кількість знищеної техніки РФ, полонених росіян, серед яких є строковики, також є ліквідовані російські військові.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до своєї стратегічної цілі в рамках цієї операції. Відомо, що росіяни проводять евакуацію мешканців Курської області, однак привозять їх в окуповані населені пункти Запорізької області, намагаючись "сховати" від інших громадян РФ. Кремль боїться, що вони можуть розповісти правду і про війну, і про ЗСУ, які зовсім не схожі на уявних по російському ТВ "нацистів".

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна запропонувала росіянам евакуацію з Курської області через гуманітарні коридори або в Україну, або в Росію.

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