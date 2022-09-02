Индия ввела в строй новый авианосец с российскими самолетами

После 17 лет строительства и испытаний INS Vikrant принят на вооружение. Это второй действующий авианосец в стране и самый большой военный корабль, когда-либо построенный в Индии.

"Сегодня Индия присоединилась к тем странам мира, которые могут производить такие огромные авианосцы с использованием местных технологий. Это символ потенциала, местных ресурсов и местных навыков", - сказал Моди.

INS Vikrant несет 30 российских палубных истребителей МиГ-29К. Корабль рассчитан на 1600 человек экипажа. Кроме того, Boeing и Dassault ведут переговоры с Индией, чтобы поставить еще более двух десятков самолетов для нового авианосца.

Индия является одним из крупнейших в мире импортеров оружия, потратив 12,4 миллиарда долларов в период с 2018 по 2021 год. В вооруженных силах Индии числится 1,38 миллиона человек.