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Індія ввела в дію новий авіаносець з російськими літаками

Фото: Індія ввела в дію новий авіаносець INS Vikrant (Indian Navy)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді ввів в експлуатацію перший авіаносець INS Vikrant, побудований в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express.

Після 17 років будівництва і випробувань INS Vikrant прийнятий на озброєння. Це другий діючий авіаносець в країні і найбільший військовий корабель, коли-небудь побудований в Індії.

"Сьогодні Індія приєдналася до тих країн світу, які можуть виробляти такі величезні авіаносці з використанням місцевих технологій. Це символ потенціалу, місцевих ресурсів та місцевих навичок", - сказав моді.

INS Vikrant несе 30 російських палубних винищувачів МіГ-29К.корабель розрахований на 1600 осіб екіпажу. Крім того, Boeing і Dassault ведуть переговори з Індією, щоб поставити ще більше двох десятків літаків для нового авіаносця.

Індія є одним з найбільших в світі імпортерів зброї, витративши 12,4 мільярда доларів в період з 2018 по 2021 рік. У збройних силах Індії числиться 1,38 мільйона чоловік.

Раніше ми писали, що армія Індії провела навчання, в ході яких військові перевірили можливості супутникової системи на випадок виникнення збройних конфліктів.

Також повідомлялося, що США звинуватили Індію в тому, що вона поставила паливо, приховуючи російське походження нафти, з якої воно було зроблено.

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Індія