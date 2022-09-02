Індія ввела в дію новий авіаносець з російськими літаками

Після 17 років будівництва і випробувань INS Vikrant прийнятий на озброєння. Це другий діючий авіаносець в країні і найбільший військовий корабель, коли-небудь побудований в Індії.

"Сьогодні Індія приєдналася до тих країн світу, які можуть виробляти такі величезні авіаносці з використанням місцевих технологій. Це символ потенціалу, місцевих ресурсів та місцевих навичок", - сказав моді.

INS Vikrant несе 30 російських палубних винищувачів МіГ-29К.корабель розрахований на 1600 осіб екіпажу. Крім того, Boeing і Dassault ведуть переговори з Індією, щоб поставити ще більше двох десятків літаків для нового авіаносця.

Індія є одним з найбільших в світі імпортерів зброї, витративши 12,4 мільярда доларів в період з 2018 по 2021 рік. У збройних силах Індії числиться 1,38 мільйона чоловік.