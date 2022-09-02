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Индия ввела в строй новый авианосец с российскими самолетами

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Пятница 02 сентября 2022 11:39
Индия ввела в строй новый авианосец с российскими самолетами Фото: Индия ввела в строй новый авианосец INS Vikrant (Indian Navy)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в эксплуатацию первый авианосец INS Vikrant, построенный в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express.

После 17 лет строительства и испытаний INS Vikrant принят на вооружение. Это второй действующий авианосец в стране и самый большой военный корабль, когда-либо построенный в Индии.

"Сегодня Индия присоединилась к тем странам мира, которые могут производить такие огромные авианосцы с использованием местных технологий. Это символ потенциала, местных ресурсов и местных навыков", - сказал Моди.

INS Vikrant несет 30 российских палубных истребителей МиГ-29К. Корабль рассчитан на 1600 человек экипажа. Кроме того, Boeing и Dassault ведут переговоры с Индией, чтобы поставить еще более двух десятков самолетов для нового авианосца.

Индия является одним из крупнейших в мире импортеров оружия, потратив 12,4 миллиарда долларов в период с 2018 по 2021 год. В вооруженных силах Индии числится 1,38 миллиона человек.

Индия ввела в строй новый авианосец с российскими самолетами

Ранее мы писали, что армия Индии провела учения, в ходе которых военные проверили возможности спутниковой системы на случай возникновения вооруженных конфликтов.

Также сообщалось, что США обвинили Индию в том, что она поставила топливо, скрывая российское происхождение нефти, из которой оно было сделано.

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